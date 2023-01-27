Наказание за голые руки, плечи, спину: неожиданное правило в фигурном катании

Отдел нравов существует не только в американских сериалах: чемпионка Олимпиады 2014 года в танцах на льду поделилась требованиями, которые предъявляют к одежде спортсменов на соревнованиях. В разговоре с «Комсомольской правдой » Екатерина Боброва отметила, что правила часто меняются, и это объясняется сезонностью. Например, как-то танцорам на льду запретили комбинезоны, но уже в следующем году разрешили. На короткое время исключали из гардероба ассиметричную юбку — такую, которая спереди обнажает купальник, а сзади свободно струится по телу.

Но есть одно железобетонное правило, не подлежащее изменениям: нельзя оголять тело более чем наполовину. То есть даже если грудь и другие женские места прикрыты, но руки, плечи, спина и ноги обнажены, судьи могут снизить оценку за выступление, откатанное без единой ошибки.

Мужчинам тоже могут подпортить баллы за легинсы. Они категорически запрещены. Вместо них фигуристы и танцоры на льду надевают зауженные брюки. Но и здесь судьи могут счесть их слишком зауженными и снять баллы.