«Накал страстей нешуточный»: военный сериал с Янковским прошел мимо большинства — и вот с 17 ноября его покажут по ТВ

На фоне громких премьер конца 2024-го один проект прошел тише, чем заслуживал. Речь о военном детективе «Враг у ворот», который первым увидели подписчики Иви, а теперь — с 17 ноября — его начинают показывать по будням на Первом канале.

Именно сейчас у зрителей есть шанс открыть для себя сериал, который совмещает атмосферу Москвы 1941 года и интересную детективную историю.

Месть всему голова

Главный герой, следователь МУРа Захар Мятов, попадает в тюрьму не по своей воле. Его несправедливо осудили, но с началом наступления немецких войск на Москву власти решают вернуть его на свободу: слишком много преступлений, слишком мало времени.

Берия лично дает указ освободить Мятова, чтобы тот возглавил отдел спецрасследований и взялся за дело банды Павла Турсунова, пособников фашистов. И Мятов соглашается — не ради карьеры, а ради жены, которая все еще сидит в колонии.

У самого Турсунова, главаря диверсантов, своя темная мотивация. Он одержим местью Сталину, которого винит в гибели своих родителей. Конфликт выходит на новый уровень, начинается схватка двух людей, которыми движет только отчаяние.

Несмотря на отсутствие громкой рекламы, рейтинг 7,3 на «Кинопоиске» показывает: зрителям сериал зашел. И отзывы объясняют почему.

Стоит ли смотреть?

Зрители особенно выделяют детективную составляющую: сюжет работает как игра в «кошки-мышки», где нельзя допускать промахи и подпускать врага слишком близки. Похвалы собирают и экшен-сцены — погони, перестрелки, зимняя Москва, снятая максимально эффектно.

Отдельное уважение зрители выражают историческому антуражу: часть эпизодов снята на реальных локациях эпохи, часть — в огромных декорациях. У художников получилось создать картинку прошлого: напряженный город, стоящий на пороге большой войны.

Накал страстей тут наметился нешуточный, от этого противостояния зависит очень многое и мне уже просто не терпится узнать, к чему все это в итоге приведет, — говорят зрители.

Деферамбы звучат и в сторону Филлипа Янковского, сыгравшего главного антагониста с присущим ему талантом. Наверняка, после премьеры на ТВ про сериал станут говорить чаще, а может и рейтинг подрастет. Увидим уже скоро.

