Накал страстей: эти мужчины по знаку Зодиака в отношениях ведут себя эмоциональнее всех

У каждого из нас свое представление об идеальных отношениях. Кто-то грезит о спокойной и размеренной жизни рука об руку со своим избранником, а кому-то подавай итальянские страсти, бурные ссоры и не менее яркие примирения. Прекрасные дамы, которым ближе второй тип любовных отношений, могут обрести свое счастье с представителями определенных знаков зодиака. Ведь они как раз то, что нужно - темпераментные, эмоциональные, даже несдержанные. Рассказываем, с представителями каких трех созвездий скучно уж точно не будет.

Овен

Пожалуй, ни для кого не будет сюрпризом обнаружить в списке самых эмоциональных мужчин Овна. Встречаться с представителем огненного знака - все равно что на пороховой бочке находиться, но тем дамам, которым по вкусу жгучая “перчинка” в отношениях, будут в полном восторге от этого партнера.

Глядя на Овна, порой кажется, что его родина - Италия или другая страна, где принято много и экспрессивно жестикулировать.

Свою быструю и пеструю речь этот знак щедро дополняет жестами, наблюдать за ним во время разговора - настоящее удовольствие. Энергии у Овна хоть отбавляй, на десятерых хватило бы.

Близнецы

Мужчины, рожденные под воздушным знаком Близнецов, не просто легкие на подъем - они готовы в любой момент превратиться в ураганчик и закружить всех вокруг. Это самые настоящие авантюристы, которые придумают и воплотят в жизнь сотни безумных и невозможных на первый взгляд идей.

Отношения с представителями этого знака похожи на непрекращающийся фильм приключений, в котором найдется место романтике и комедии.

Правда, не все избранницы смогут долго находиться в таком ритме. Зато те, кто также не представляет своей жизни без авантюр, найдут в мужчине-Близнецы родственную душу.

Лев

Кто в гороскопе похож на фейерверк - такой же яркий, искристый, праздничный и громкий? Правильно, это Лев. Как только мужчины, рожденные под этим знаком, появляются в компании, взоры всех девушек сразу же обращаются в их сторону. И в этом нет ничего удивительного, ведь Львы наделены просто магнетическим обаянием.

Остальным мужчинам остается только завидовать харизме огненного знака.

Эффектные внешне, обаятельные, остроумные и темпераментные, Львы никогда не бывают обделены женским вниманием. Прекрасные дамы, которые обожают эмоциональных, страстных, уверенных в себе, а порой и ревнивых партнеров, этот знак точно придется по душе.