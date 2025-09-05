Меню
«Накал невероятный»: детективная дорама с вау-развязкой, после которой еще час сидишь в тишине — и да, это 8,5 баллов, не меньше

5 сентября 2025 09:25
Здесь детектив, фантастика и немного драмы.

Есть сериалы, которые просто приятно фоном смотреть за ужином. А есть такие, после которых сидишь в тишине, не включая ни музыку, ни телефон, и просто перевариваешь то, что увидел. Вот именно такая дорама — «Сигнал» 2016 года.

У нее солидные 8,5 баллов на IMDb — показатель, до которого многим «серьезным» детективам далеко. Один сезон, 16 серий, которые пролетают как одна большая история. И все ради финала, который никак нельзя предсказать — можно только словить то самое «вау».

О чем история

В Корее выходит документ, меняющий сроки давности по тяжким преступлениям. В ответ создают специальный отдел полиции для пересмотра старых дел. Но составляют его так, будто изначально ждут провала: туда отправляют сотрудников, которые начальству не особенно нужны.

«Накал невероятный»: детективная дорама с вау-развязкой, после которой еще час сидишь в тишине — и да, это 8,5 баллов, не меньше

Молодой профайлер Пак Хэ Ён (он же лейтенант полиции) случайно находит старую рацию. И вдруг по ней раздается голос — детектив Ли Джэ Хан, который живет… в прошлом.

С этого момента два полицейских начинают работать вместе: один — в 80-х, другой — в 2015-м. Каждое их действие тянет за собой последствия: стоит изменить прошлое — и настоящее меняется вместе с ним. Иногда в лучшую сторону, а иногда — так, что становится еще страшнее.

Ремейк превзошел оригинал

«Сигнал» держится только на атмосфере, и на том, что каждое дело похоже на клубок, который ты вместе с героями раскручиваешь медленно, шаг за шагом. Тут больше напряжения, чем экшена, больше эмоций, чем погонь.

Интересно и то, что дорама является своеобразным «ремейком» американского фильма «Радиоволна» (2000). Кавычки не случайны: от оригинала взяли только идею связи через время, а всн остальное корейские авторы сделали с нуля.

«Накал невероятный»: детективная дорама с вау-развязкой, после которой еще час сидишь в тишине — и да, это 8,5 баллов, не меньше

В итоге получилось не копия, а самостоятельный и очень тонкий детектив, где есть место и логике, и драме, и, конечно, эмоциям.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Накал невероятный, драматичность поддерживает нетипичное для дорам малое количество слез героев, — рассказывают обозреватели.

Ранее мы писали: Один эпизод — и вы уже втянулись: 6 сериалов о материнстве без прикрас, которые поддержат не хуже психолога

Фото: Кадры из сериала «Сигнал»
Валерия Белашкова
