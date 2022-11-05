Накачанный брутал: преображение автора хита «Мразишь» захватывает дух

Десять лет назад болгарский певец Азис прославился в России благодаря своей песне «Мразиш» и очень своеобразному клипу, в котором исполнитель делает двусмысленные намеки мужчинам. Тем удивительнее то, как Азис выглядит сегодня.

Певец, настоящее имя которого Васил Троянов, активно ведет социальные сети, где делится своими фото. На них артист предстает грозным накаченным мужчиной с бородой.

Платья, макияж и каблуки – все это осталось в прошлом.

Сегодня Азису 44 года. Певец продолжает выпускать новые песни и клипы, участвовать в шоу на болгарском телевидении. Также известно, что у исполнителя есть 15-летняя дочь Рая.