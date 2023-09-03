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Накачала губы и покрасила волосы: самая первая Женька из «Сватов» стала совсем взрослой

3 сентября 2023 06:30
Накачала губы и покрасила волосы: самая первая Женька из «Сватов» стала совсем взрослой

В яркой девушке сложно узнать малышку из картины.

Популярный сериал «Сваты» сделал исполнителей центральных ролей настоящими звездами. А для маленьких актеров площадка стала путевкой в дальнейшую карьеру. Но не все из них связали жизнь с кино.

Так, например, Ульяна Иващенко сыграла самую первую Женьку в сериале. На площадке девочка появилась благодаря матери, актрисе Инне Королевой, которая снялась в проекте в роли ее экранной родительницы.

Но после двух сезонов Иващенко была вынуждена покинуть сериал. Ей нужно было пойти в первый класс, поэтому она не могла совмещать школу и интенсивную работу. В дальнейшем девочка продолжила заниматься актерским мастерством и иногда выступала на «Детском радио», но в кино больше не снималась.

Сейчас Иващенко уже 18 лет. Она является активным блогером и легко находит общий язык с подписчиками. В соцсетях бывшая звезда «Сватов» охотно выкладывает результаты своих экспериментов с внешностью. Например, не так давно девушка покрасила волосы в контрастные оттенки и увеличила губы.

Накачала губы и покрасила волосы: самая первая Женька из «Сватов» стала совсем взрослой
Фото: Кадр из сериала «Сваты», соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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