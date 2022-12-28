Накачала губы и лишилась 13 килограммов: сегодня Хюррем-султан вы едва узнаете

От прежнего образа звезды не осталось и следа.

Мерьем Узерли не раз экспериментировала со своей внешностью. Актриса доказала, что ради роли готова пойти на кардинальные меры.

Например, чтобы воплотить Хюррем-султан в «Великолепном веке» знаменитости пришлось обзавестись пышными формами. Режиссер поставил перед артисткой условие — либо она набирает вес, либо наложницу сыграет другая.

Не желая упускать такой шанс, Узерли принялась поедать свой любимый рисовый пудинг, в результате чего быстро поправилась на 13 килограммов. При росте 173 см Мерьем весила 78 кило.

После того как работа над картиной была окончена, актриса родила дочь Лару. Тогда она и поняла, что пора браться за себя. При помощи диеты и занятий спортом звезда сбросила все, что набрала, но на этом не остановилась.

Сегодня узнать в Узерли ту самую Хюррем-султан практически невозможно. Поклонники заметили, что Мерьем увеличила губы, чем сильно изменила свою внешность и, по мнению многих, не в лучшую сторону.