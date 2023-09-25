Наивысшая похвала: засмеетесь, узнав голливудское прозвище Румянцевой

Надежда Румянцева впервые дебютировала в кино в далеком 1952 году в картине «Навстречу жизни». Юная артистка настолько понравилась директору «Мосфильма» Ивану Пырьеву, что знаменитый режиссер доверил ей главную роль в фильме своего коллеги Николая Лебедева. За долгую карьеру актрису полюбили не только в СССР, но и далеко за пределами страны.

В 1962-м на экраны вышла знаменитая комедия Юрия Чулюкина «Девчата». Румянцева исполнила роль смешной поварихи Тоси Кислицыной, в которую влюблен лесоруб Илья. Картина так понравилась зрителям, что ее решили показать за рубежом — и талант актрисы оценили в США.

В Голливуде Надежду Румянцеву прозвали Чаплиным в юбке за ее непосредственность и комедийный талант. Артистке неоднократно поступали предложения сниматься в Америке, однако за нее выбор неизменно делало Госкино. Чиновники лаконично отвечали, что госпожа Румянцева занята съемками на родине.