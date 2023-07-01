Наивного повара из «Солдат» теперь узнает не каждый, и вот как живет Вакутагин

Хит нулевых «Солдаты» продержался целых 17 сезонов. Проект об армейских буднях открыл множество молодых звезд. Среди яркого актерского ансамбля выделялся Амаду Мамадаков, исполнитель роли рядового Вакутагина.

Сериал сделал малоизвестного артиста настоящей звездой.

За прошедшие годы звезда успела сняться в более 70 кинопроектах, среди которых — «9 рота», «Точка», «Монгол» и недавняя историческая драма «Сердце Пармы». Кино Мамадаков успешно совмещает с работой в театре Et Cetera.

Знаменитости уже 46 лет. Сложилась и личная жизнь Амаду Мамадаков: актер женат и воспитывает дочь Дейю. На данный момент семья знаменитости проживает в Подмосковье.