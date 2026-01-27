Оповещения от Киноафиши
Наивно верил, что понимаю принцип Силы из «Звездных Войн»: решил пересмотреть сагу, и в ней сам Йода ногу сломит

Наивно верил, что понимаю принцип Силы из «Звездных Войн»: решил пересмотреть сагу, и в ней сам Йода ногу сломит

27 января 2026 16:40
Наивно верил, что понимаю принцип Силы из «Звездных Войн»: решил пересмотреть сагу, и в ней сам Йода ногу сломит

Попытался разобраться для вас.

Знаете это чувство, когда решаешь пересмотреть «Звёздные войны» просто для фона, а в итоге застреваешь в кроличьей норе теоретических споров на три часа? Вот и я, наивный, думал, что всё просто: есть Сила, есть мечи, есть добро и зло. Ан нет.

После десятого объяснения от Оби-Вана, Йоды и Квай-Гона мой мозг завис, как дроид с перегоревшей платой. Потому что даже сам Джордж Лукас до конца не понимает, как работает Сила в его магнум опус.

Сначала всё было поэтично: «энергетическое поле, создающее всё живое». Потом в «Призрачной угрозе» появляются мидихлорианы — микроорганизмы, которые и дают доступ к Силе. Всё, прощай, романтика, здравствуй, биология! Оказывается, быть джедаем — не вопрос тренировок, а вопрос количества бактерий в крови. Анакин, например, был чемпионом по этому показателю, его анализы были лучше, чем у Йоды.

Но и это ещё не всё. Позже, в «Войнах клонов», выясняется, что есть Живая Сила (то, что производят существа) и Космическая Сила (то, что всё связывает). А мидихлорианы — всего лишь проводники, как антенны. Получается, Сила — это глобальная экосистема, где всё взаимосвязано.

Наивно верил, что понимаю принцип Силы из «Звездных Войн»: решил пересмотреть сагу, и в ней сам Йода ногу сломит

А ещё Сила умеет всё. В старых фильмах — телекинез, удушение, молнии. В новых — проекции себя на другую планету (спасибо, Люк), телепортация предметов через связь Рей и Кайло, выживание в вакууме (привет, Лея) и даже сохранение сознания после смерти. В старом каноне, который теперь «Легенды», возможности и вовсе зашкаливали: путешествия во времени, поглощение силы планет, ментальные бомбы и клонирование сознания.

И вот, после всех этих объяснений, я сижу и думаю: так что же это? Мистическая религия? Научно-фантастическое развитие человека? Метафора духовного баланса? Ответ, кажется, таков: Сила — это всё вместе. Джордж Лукас намеренно оставил её неопределённой, чтобы каждый видел в ней что-то своё.

Фото: Кадр из серии фильмов «Звездные войны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
