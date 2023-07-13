Наивная дурочка, или видишь людей насквозь? Тест из одного вопроса расставит все по своим местам
Несколько секунд помогут определить главные черты характера.
Далеко не все готовы признавать слабые черты своего характера. Как уверяют психологи, людям хочется выглядеть лучше не только в глазах окружающих, но и в своих собственных. Но лишь один простой тест поможет раскрыть всю правду.
Так, достаточно взглянуть на изображение с двумя фигурами. И то, что зритель увидит в первую очередь, пингвина или мужчину, даст понять, что он за человек.
Пингвин
Если на картинке изображен пингвин, то это говорит о высокой проницательности и интуиции зрителя. Таких людей крайне сложно обмануть, они учатся на своем опыте и со временем начинают видеть собеседников насквозь.
Мужчина
Если же на картинке изображен мужчина, то это говорит о большом числе социальных связей. Такие люди отличаются общительностью и легко налаживают коммуникации. Но из-за этого им сложно принимать решения, они становятся податливы чужому мнению, доверчивы и наивны.