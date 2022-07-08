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«Наиграно и глупо»: вернувшегося на сцену Шуру подняли на смех

8 июля 2022 16:45
«Наиграно и глупо»: вернувшегося на сцену Шуру подняли на смех

Пользователи Сети не оценили творческие эксперименты артиста.

Шура столкнулся с критикой поклонников из-за своего дуэта с актрисой Еленой Борщевой. Подробностями сотрудничества телезвезда поделилась в своих социальных сетях.

Как рассказала звезда Comedy Woman, она вместе с прославленным певцом записала композицию «Танцы в машине». Работа, как уверена Борщева, станет зажигательным летним хитом и обязательно полюбится поклонником. При этом сам трек стал одной из первых записей Шуры после многолетнего творческого перерыва.

Пользователи Сети не оставили без внимания премьеру, однако далеко не все высоко оценили композицию. Подписчики раскритиковали саму песню, а также Борщеву из-за ее попыток развивать музыкальную карьеру.

«Почему все так наиграно и глупо выглядит?», «Так себе», «У Борщевой голоса совсем нет», «Остановитесь... Ну правда, это жуть», — делятся мнением фанаты.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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