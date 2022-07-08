«Наиграно и глупо»: вернувшегося на сцену Шуру подняли на смех

Шура столкнулся с критикой поклонников из-за своего дуэта с актрисой Еленой Борщевой. Подробностями сотрудничества телезвезда поделилась в своих социальных сетях.

Как рассказала звезда Comedy Woman, она вместе с прославленным певцом записала композицию «Танцы в машине». Работа, как уверена Борщева, станет зажигательным летним хитом и обязательно полюбится поклонником. При этом сам трек стал одной из первых записей Шуры после многолетнего творческого перерыва.

Пользователи Сети не оставили без внимания премьеру, однако далеко не все высоко оценили композицию. Подписчики раскритиковали саму песню, а также Борщеву из-за ее попыток развивать музыкальную карьеру.