Находят и становятся миллионерами: за 5 советскими книгами охотятся коллекционеры

Казалось бы, эпоха гаджетов и медиа должна была уничтожить некогда успешную печатную литературу. Однако некоторые издания пользуются бешеным спросом у коллекционеров. Охотники со всего мира готовы отдавать чуть ли не миллионы рублей за редкий экземпляр того или иного шедевра мировой литературы.

Баснословно дорогие книги, кстати, есть и среди советских экземпляров. Главное, быть внимательным и знать, где их искать. Проверьте себя: возможно, на книжной полке вашей бабушки осталась книга, способная сегодня озолотить всю семью.

Например, огромным спросом у перекупщиков пользуются прижизненные издания. То есть книги, которые увидели свет в тот период, когда их автор еще здравствовал. Культурную значимость и финансовую ценность имеют также книги, которые были запрещены.

В 30-е с особой жестокостью уничтожали печатные работы Льва Троцкого. Их сегодня можно продать за бешеные деньги. В «золотой» список попали и издания, вышедшие из-под пера Бухарина, Зиновьева и Раковского.

Кроме того, изданную в 1925 году «Дьяволиаду» Михаила Булгакова коллекционеры оценивают в 21 тысячу долларов. Больше повезло «Бесам» Достоевского, изданным в 1930 году: они стоят 53 тысячи. А Борис Пастернак с его датированным 1947 годом «Избранным» и вовсе поражает воображение. За эту книгу коллекционеры готовы хоть сейчас отдать аж 77 тысяч долларов.