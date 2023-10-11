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Находиться там неприятно: уборная в доме Меньшовой выглядит очень странно (фото)

11 октября 2023 18:30
Находиться там неприятно: уборная в доме Меньшовой выглядит очень странно (фото)

Расслабиться не получится.

Юлия Меньшова мнит себя отличным дизайнером. Актриса продемонстрировала поклонникам интерьер своего дома, в создание которого вложила всю душу. Увиденное потрясло народ.

Если к столовой и гостиной претензий у поклонников не появилось, то уборная вызвала самый настоящий шок. Интернет-пользователи уверены, что находиться в такой безвкусной комнате неприятно. Выглядит помещение действительно странно.

Актриса наполнила его массой вычурных вещей и деталей. На зеркале здесь есть вензеля, на унитазе — хромированные ручки, на витиеватом столике — искусственные цветы, на стенах — картины. При этом воображение поражает и буйство красок. По мнению большинства, настенная плитка зеленого цвета и обои в полоску не сочетаются с узорчатым полом в цветочек.

Нельзя исключать, что у звезды был четкий план. Эта уборная — гостевая. Вероятно, такой буйный дизайн нужен для того, чтобы гости долго не засиживались в туалете.

Находиться там неприятно: уборная в доме Меньшовой выглядит очень странно (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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