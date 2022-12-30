Наговорили слишком много: скандальный сериал вышел Меган и Гарри боком

На премьеру сериала «Гарри и Меган» пара возлагала большие надежды. Однако сейчас после неоднозначной реакции на проект герцог и герцогиня пытаются максимально от него дистанцироваться. Всю ответственность Меган уже переложила на режиссера Лиз Гарбус. По мнению Маркл, постановщица уничтожила на монтаже важные моменты, из-за чего сериал получился бессодержательным и затянутым.

Основная критика от зрителей была связана как раз с недостатком информации. Гарри и Меган щедро сыпали обвинениями, наговорили слишком много, но не называли никаких конкретных имен, а значит, не сказали ничего нового. Зато принц позволил себе лишнего, прямо противопоставив себя отцу и старшему брату. Из-за этого у него уже возникли проблемы с издательством, которое готовит к выпуску его книгу, ведь после документального фильма людям будет неинтересно покупать еще и мемуары. Тем более, что цена на издание установлена в 25 фунтов стерлингов — это и без того довольно дорого для европейских читателей.