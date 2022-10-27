Нагоняет жуть: что стало с красоткой из «Шины – королевы джунглей»

С выходом в 1984 году фильма «Шина — королева джунглей» имя актрисы Тани Робертс стало известно всему миру. Белокурая красотка из африканских джунглей мгновенно привлекла к себе такое внимание зрителей, что популярности картины не смогла помешать даже весьма прохладная оценка критиков, включивших ее в число ста худших фильмов всех времен.

Позднее слава Робертс укрепилась еще больше, когда она вошла в число знаменитых девушек Бонда, сыграв в ленте «Вид на убийство» вместе с Роджером Муром, и окончательно утвердилась в числе секс-символов своей эпохи.

После смерти в 2006 году своего супруга Барри Робертса Таня приняла решение уйти из кино: слишком большим оказалось горе от потери человека, с которым она прожила больше 30 лет. Да и от былой красоты повелительницы джунглей к тому времени почти ничего не осталось. Дали знать о себе и возрастные морщины, и следы многочисленной пластики.

Последние годы Таня была известна в Америке как активистка по защите прав животных. Ее не стало в начале января 2021 года: актриса скончалась от инфекционного заболевания в возрасте 71 года.