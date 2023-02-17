Наглядное доказательство вреда пластики: лицо красавицы из 90-х внушает ужас (фото)

Пока одни звезды предпочитают стареть естественно, другие не покидают кабинеты косметолога и хирурга. Супермодель Дженис Дикинсон выбрала для себя второй путь. Теперь многие зовут ее не первой красавицей, а жертвой пластики.

Дикинсон удалось практически невозможное: будучи брюнеткой, она покорила мир моды и глянца, когда тот был буквально помешан на голубоглазых блондинках. Никто не мог устоять перед очарованием знойной длинноногой Дженис, но годы шли и она менялась.

Модель с обложки Vogue не стала мириться со своей увядающей красотой и обратилась за помощью к специалистам. Те оказали знаменитости медвежью услугу — со временем Дикинсон изменилась до неузнаваемости.

Теперь лицо красавицы из 90-х служит наглядным доказательством вреда пластики и внушает ужас. Поклонники заметили, что модель изменила разрез глаз, увеличила объем скул и изменила форму губ, тем самым окончательно испортив себя.