Наглая и подлая: вот какой на самом деле была Тося из «Девчатах»

Повесть Бориса Бедного «Девчата» позволила читателям лучше узнать героев фильма и увидеть их под другим углом. Так, в книге Ковригин предстает человеком более совестливым и мягким, а вот Тося открывается не с самой приятной стороны.

В интерпретации Бедного героиня вовсе не так проста и наивна, как в комедии Юрия Чулюкина. Вот каким мнением о любимом персонаже страны поделился один из читателей повести:

«Очень пронырливая, наглая девица, которая приехала на лесоповал только потому, что устроила скандал с предыдущим начальством. До этого она и в домработницах успела поработать и никакой профессии "молодой специалист" у нее не было — поваром она стала случайно».

Кроме того Тося в книге была способна и на подлость: героиня без спросу брала духи Анфисы и разбавляла их водой, чтобы та не заметила. Этот же факт послужил аргументом в защиту Кислыциной: