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Наглая и бездарная: Бабкина всей душой ненавидит одну известную актрису

9 октября 2023 08:00
Наглая и бездарная: Бабкина всей душой ненавидит одну известную актрису

Юмор королева народной песни не оценила.

Надежда Бабкина начала артистическую карьеру в далеких 70-х. Певица уже не одно десятилетие удерживает внимание публики, радует поклонников зрелищными выступлениями и новыми хитами. Манеру исполнительницы и ее специфический стиль в одежде не спутаешь ни с чем. Неудивительно, что Бабкина то и дело становится объектом пародий.

При этом сама исполнительница не слишком жалует номера с ее изображением. Звезда жестко прошлась по пародистам и комикам в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!». Особенно досталось участнице КВН Ольге Картунковой, которая высмеяла любовь артистки к пластическим операциям и подтяжкам лица.

Бабкина нашла номер поверхностным и не соответствующим действительности.

«Схожего там крайне мало», — высказалась Бабкина.

Певица считает, что Картунковой следовало пообщаться с ней, прежде чем браться за пародию.

Наглая и бездарная: Бабкина всей душой ненавидит одну известную актрису

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Две девицы на мели»
Алла Новикова
Алла Новикова
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