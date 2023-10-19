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Нагиеву отвратительно даже вспоминать об одном сериале: считают лучшей ролью в карьере

19 октября 2023 15:15
Нагиеву отвратительно даже вспоминать об одном сериале: считают лучшей ролью в карьере

Съемки стали для артиста большим испытанием.

В фильмографии Дмитрия Нагиева уже более сотни проектов, в том числе немало и главных ролей. Ему доводилось играть бандитов и полицейских, героев и обманщиков. Но один из последних сериалов оказался для актера настолько неприятным, что он не может о нем даже говорить без дрожи.

В 2021 году на экраны вышел «Чикатило» от Сарика Андреасяна. Роль серийного убийцы исполнил Нагиев. До последнего момента этот факт держали в секрете. Даже в первой серии зрители смогли увидеть Дмитрия в гриме лишь на последних секундах.

Актер признается, что сыграть настолько больного и жестокого человека было для него невероятно сложно. Звезда «Физрука» легко справляется как с героями, так и со злодеями, но такую мерзкую личность ему воплощать ранее не доводилось.

Артист решил передавать всю тьму своего персонажа через физиологические проявления и справился с работой отлично, хотя и не без переживаний.

«На съемках мне было страшно и отвратительно», — заявил Нагиев изданию WMJ.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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