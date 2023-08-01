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Нагиева не пришлось отговаривать работать в день смерти матери: смешил фанатов до икоты

1 августа 2023 14:30
Нагиева не пришлось отговаривать работать в день смерти матери: смешил фанатов до икоты

Профессионализм артиста восхищает.

Дмитрию Нагиеву во время работы на шоу «Голос» пришлось столкнуться с тяжелым испытанием. Всего за несколько часов до прямого эфира он получил новость о смерти матери. Несмотря на это, артист смог выйти на сцену и шутить так же искрометно, как всегда — его даже не пришлось отговаривать.

Работа в сфере развлечений бывает тяжелой, а иногда и вовсе жестокой. Всего за полчаса до очередного эфира шоу ведущему «Голоса» позвонил брат и сообщил, что их мама скончалась. Эфир отменить было невозможно, и Дмитрию пришлось отработать его с полной отдачей. На сцене он шутил так, что зрители смеялись до слез, хотя его сердце разрывалось от боли.

Нагиев повел себя как настоящий профессионал. Позже в интервью он признавался, что это было очень тяжело, но справиться с этим пришлось — из-за взятых на себя обязательств.

«Зрителю ни к чему знать, что у тебя там», — заявил артист.

Фото: unsplash.com, Кадр из сериала «Физрук» 2014-2017
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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