Нагиева не пришлось отговаривать работать в день смерти матери: смешил фанатов до икоты

Дмитрию Нагиеву во время работы на шоу «Голос» пришлось столкнуться с тяжелым испытанием. Всего за несколько часов до прямого эфира он получил новость о смерти матери. Несмотря на это, артист смог выйти на сцену и шутить так же искрометно, как всегда — его даже не пришлось отговаривать.

Работа в сфере развлечений бывает тяжелой, а иногда и вовсе жестокой. Всего за полчаса до очередного эфира шоу ведущему «Голоса» позвонил брат и сообщил, что их мама скончалась. Эфир отменить было невозможно, и Дмитрию пришлось отработать его с полной отдачей. На сцене он шутил так, что зрители смеялись до слез, хотя его сердце разрывалось от боли.

Нагиев повел себя как настоящий профессионал. Позже в интервью он признавался, что это было очень тяжело, но справиться с этим пришлось — из-за взятых на себя обязательств.