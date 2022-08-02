Нагиев вынужден выслушивать укоры от отца

55-летний Дмитрий Нагиев признался, что все еще зависит от мнения отца. По его словам, Владимир Николаевич внимательно смотрит каждый фильм или сериал с участием сына и не стесняется его критиковать, причем актер, который вынужден выслушивать укоры от отца, считает эти претензии обоснованными. И это мнение для Нагиева важнее даже, чем рейтинги критиков.

«Папа лаконичен и объективен», — описал Дмитрий в интервью для журнала «Караван историй ».

Нагиев добавил, что отец всегда отличает достойную киноработу от проходного проекта, в котором актер принял участие лишь из-за заработка. При этом большинство ролей Дмитрия его отец не одобряет. Есть и исключения — например, мужчина высоко оценил игру Нагиева в сериале «Чикатило».

Относится ли Нагиев-старший так строго к творчеству внука Кирилла, Дмитрий не уточнил. Ранее он признавался, что его собственные отношения с сыном складывались непросто: Кирилл долго обижался на отца за развод с его матерью Алисой Шер.