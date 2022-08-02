Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нагиев вынужден выслушивать укоры от отца

Нагиев вынужден выслушивать укоры от отца

2 августа 2022 15:20
Нагиев вынужден выслушивать укоры от отца

Родитель звезды не всегда положительно оценивает его роли.

55-летний Дмитрий Нагиев признался, что все еще зависит от мнения отца. По его словам, Владимир Николаевич внимательно смотрит каждый фильм или сериал с участием сына и не стесняется его критиковать, причем актер, который вынужден выслушивать укоры от отца, считает эти претензии обоснованными. И это мнение для Нагиева важнее даже, чем рейтинги критиков.

«Папа лаконичен и объективен», — описал Дмитрий в интервью для журнала «Караван историй».

Нагиев добавил, что отец всегда отличает достойную киноработу от проходного проекта, в котором актер принял участие лишь из-за заработка. При этом большинство ролей Дмитрия его отец не одобряет. Есть и исключения — например, мужчина высоко оценил игру Нагиева в сериале «Чикатило».

Относится ли Нагиев-старший так строго к творчеству внука Кирилла, Дмитрий не уточнил. Ранее он признавался, что его собственные отношения с сыном складывались непросто: Кирилл долго обижался на отца за развод с его матерью Алисой Шер.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Посыпятся проблемы: от этих 4 знаков зодиака в августе отвернется удача Посыпятся проблемы: от этих 4 знаков зодиака в августе отвернется удача Читать далее 3 августа 2022
Раскрыто, кто оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже Раскрыто, кто оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже Читать далее 3 августа 2022
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян «Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян Читать далее 2 августа 2022
Вот сколько денег Аршавин платит бывшим женам после всех судов Вот сколько денег Аршавин платит бывшим женам после всех судов Читать далее 3 августа 2022
Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях Читать далее 3 августа 2022
Винер раскрыла, чем Кабаева поплатилась за успех Винер раскрыла, чем Кабаева поплатилась за успех Читать далее 3 августа 2022
Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало Читать далее 3 августа 2022
Пугачева сняла парик и показала, что под ним Пугачева сняла парик и показала, что под ним Читать далее 3 августа 2022
Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета Читать далее 3 августа 2022
Вот что стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете Вот что стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете Читать далее 3 августа 2022
Related video