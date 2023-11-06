Нагиев отказался от всех званий и наград: дело вот в чем

Пока одни артисты сетуют на то, что не были удостоены званий, Дмитрий Нагиев наотрез отказывается от наград. Один из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров российского кино придерживается невысокого мнения о своих заслугах.

Звезда «Физрука» однажды честно признался, что попросту не заработал себе права называться народным или заслуженным артистом. Телеведущий уверен, что ничего выдающегося в актерской профессии не совершил. И его совсем не волнует, что публика считает иначе.

Россияне восхищаются не только драматическим талантом, но и доброй душой знаменитости.

Огромные гонорары артист тратит не на себя, а на благие дела. Например, регулярно перечисляет средства на лечение онкобольным детям, в свое время помог приобрести аппараты ИВЛ для больниц. И это, по мнению фанатов, больше самой выдающейся фильмографии делает Нагиева народным артистом.