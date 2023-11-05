Нагиев обманул и воспользовался известной телеведущей: ахнете, узнав, какой он на самом деле

Дмитрий Нагиев — известный ловелас. Будучи студентом, он сумел покорить саму Ларису Гузееву. Однако звезда «Жестокого романса» далеко не единственная известная красавица в послужном списке экранного физрука. В свое время артист обошелся не лучшим образом с милашкой Аллой Довлатовой.

Нагиев произвел неизгладимое впечатление на начинающую телеведущую. Актер красиво ухаживал за барышней, и именно она помогла ему устроиться на радио. Роман пары развивался стремительно, кавалер даже называл Довлатову девушкой своей мечты. Однажды артист пригласил девушку на премьеру дипломного спектакля, там ее ждало неприятное откровение.

К блондинке подошла женщина, представившаяся супругой Дмитрия Нагиева, и слезно поблагодарила радиоведущую за помощь ее мужу в карьере. Алла Довлатова была раздавлена: она не знала, что ее парень женат. Естественно, отношения с лжецом знаменитость развивать не стала.