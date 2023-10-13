Нагиев наотрез отказывается сниматься только в этих сценах: теряет миллионы из-за позиции

Многие думают, что дублеры на съемочной площадке чаще всего заменяют артистов во время опасных трюков. Но не реже им приходится исполнять совсем другие сцены — постельные. Далеко не все звезды согласны обнажиться, даже за большой гонорар.

Одним из самых принципиальных российский актеров оказался Дмитрий Нагиев. Мужчина категорически отказывается играть в откровенных сценах, из-за чего съемочной группе приходится подбирать максимально похожего на него двойника. Обычно в подобных кадрах лицо звезды появляется только на крупных планах. А обнаженное тело, которое мы видим на экране, принадлежит вовсе не Нагиеву. Об этом рассказало издание «Комсомольская правда».

В Сети нашли объявления: они приглашают на кастинг подкачанных лысых мужчин, которые могли бы заменить Дмитрия во время постельной сцены в фильме «Кристина». Конечно, гонорары самого Нагиева из-за таких отказов снижаются. Зато создатели картины даже экономят, ведь оплата труда дублеров обходится куда дешевле.