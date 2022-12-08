Нагиев десять лет скрывал от публики единственную дочь: как ему это удалось

Дмитрий Нагиев не распространяется о личном, тем не менее до публики некая информация все-таки дошла. Поклонники знают, что у актера появился сын Кирилл, решивший пойти по его стопам. Также ходят слухи о том, что у него есть сын Марк, матерью которого стала Наталья Коваленко. Но и это еще не все. У звезды экрана обнаружилась и дочь, которую он целых 10 лет умело скрывал.

Матерью звездной наследницы, как пишут в Сети, стала некая Анна Спектор. Она давняя поклонница Нагиева, а тайные отношения с ней он поддерживает около 15 лет. Имя для дочери от своей избранницы актер, по его же собственному признанию, выбирал сам. Девочку зовут Мира.

В одном из интервью звезда «Физрука» признался, как ему удалось так долго скрывать малышку. Актер заявил, что в этом нет ничего сложного. «Держать в секрете личную жизнь легко: просто не показывать, и все», — подытожил актер.