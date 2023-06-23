Нагиев бы точно не устоял: полуголая звезда «Кухни» вытворяет на видео такое, что стыдно смотреть

Мария Горбань завоевала любовь фанатов и своим талантом, и эффектной внешностью. Артистка не боится чувственных фотосессий, которые никогда не пропускают ее подписчики, а не так давно она поделилась весьма откровенным видео, сделанным во время ее отпуска.

В ролике, который сделал супруг певицы Кирилл Зоткин, Горбань в одном лишь слитном купальнике танцует в бассейне под ремикс хита Татьяны Булановой. Артистка красуется своими эффектными формами, забыв о приличиях.

Подписчики, обсуждая чувственное видео, разделились на два лагеря. Одни осудили звезду «Кухни» за чересчур откровенный ролик, а другие осыпали комплиментами. По их мнению, экранная жена Дмитрия Нагиева выглядит привлекательнее многих своих коллег и не должна скрывать свою внешность от публики.