Нагиев бы точно не устоял: полуголая звезда «Кухни» вытворяет на видео такое, что стыдно смотреть
Пикантное видео снял муж артистки.
Мария Горбань завоевала любовь фанатов и своим талантом, и эффектной внешностью. Артистка не боится чувственных фотосессий, которые никогда не пропускают ее подписчики, а не так давно она поделилась весьма откровенным видео, сделанным во время ее отпуска.
В ролике, который сделал супруг певицы Кирилл Зоткин, Горбань в одном лишь слитном купальнике танцует в бассейне под ремикс хита Татьяны Булановой. Артистка красуется своими эффектными формами, забыв о приличиях.
Подписчики, обсуждая чувственное видео, разделились на два лагеря. Одни осудили звезду «Кухни» за чересчур откровенный ролик, а другие осыпали комплиментами. По их мнению, экранная жена Дмитрия Нагиева выглядит привлекательнее многих своих коллег и не должна скрывать свою внешность от публики.
«Не устаю любоваться», «Это немного странно... Вы же можете сделать это для мужа приватно», «Фигура выше всяких похвал», — делятся мнением поклонники.