Нагиев боготворит женщин старше 40 лет: вот чем они лучше молодых

Звезда экрана не стал скрывать свое мнение от публики.

Дмитрий Нагиев старательно скрывает личную жизнь от внимания публики. Артист не рассказывает о своих избранницах, но при этом всегда готов обсудить отношения и брак. И, как оказалось, сам он предпочитает спутниц, которые уже переступили порог 40-летия.

По словам Нагиева, у такого выбора есть несколько причин. Женщины старше 40 лет намного увереннее молодых, они не переживают по поводу мнения и избранника, и публики в целом.

«40-летние женщины обладают чувством достоинства и уверенности», — считает звезда «Физрука».

Также шоумен убежден, что такая жизненная позиция делает их намного привлекательнее. Поэтому он предпочитает именно их более молодым женщинам, которые могут похвастаться эффектной внешностью.