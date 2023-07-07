Нагиев боготворит женщин старше 40 лет: вот чем они лучше молодых
Звезда экрана не стал скрывать свое мнение от публики.
Дмитрий Нагиев старательно скрывает личную жизнь от внимания публики. Артист не рассказывает о своих избранницах, но при этом всегда готов обсудить отношения и брак. И, как оказалось, сам он предпочитает спутниц, которые уже переступили порог 40-летия.
По словам Нагиева, у такого выбора есть несколько причин. Женщины старше 40 лет намного увереннее молодых, они не переживают по поводу мнения и избранника, и публики в целом.
«40-летние женщины обладают чувством достоинства и уверенности», — считает звезда «Физрука».
Также шоумен убежден, что такая жизненная позиция делает их намного привлекательнее. Поэтому он предпочитает именно их более молодым женщинам, которые могут похвастаться эффектной внешностью.
«Если научиться игнорировать пару морщинок, можно обнаружить, что женщины за сорок куда сексуальнее молодых», — признается артист.