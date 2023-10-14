Нагиев боготворит женщин старше 40 лет: лучше молодых во всем

Дмитрий Нагиев не из тех мужчин, кто закрутит роман с девушкой, которой годится в отцы. Альфа-самец себе зла не желает. Молодым красоткам он всегда предпочтет женщину постарше.

У прекрасных дам, которым за 40, если верить словам актера, есть огромное количество преимуществ. Например, они никогда не разбудят мужа посреди ночи, чтобы спросить, о чем он думает. Им по большому счету на это плевать.

Зрелым женщинам, как заметил звезда экрана, все равно, что о них думают другие, а это огромный плюс. Чувства собственного достоинства и уверенности в себе им не занимать. К тому же они обладают «интуицией оракула» и всегда прямо скажут, что ты ведешь себя как сволочь, но никогда не закатят истерику в общественном месте.

Другая причина боготворить женщин старше 40 лет — их сексуальность. Нагиев советует мужчинам закрыть глаза на морщинки — тогда перед ними откроется кладезь чувственности и привлекательности, до которой молоденьким еще расти и расти.