Надюха из фильма «Любовь и голуби» держала в супружеской спальне портрет любовника (фото)

Нина Дорошина осталась в памяти зрителей как Надюха из комедии «Любовь и голуби». Бойкая с виду актриса в реальной жизни страдала от сильной привязанности к одному человеку, и это лишило ее счастья.

Еще в юные годы Дорошина крутила роман с коллегой по цеху Олегом Ефремовым. Они познакомились во время работы над картиной «Первый эшелон», тогда-то между ними и вспыхнула искра. Но чувства Дорошиной оказались сильнее, чем у Ефремова. Актриса несколько раз уходила из этих отношений, но всегда возвращалась назад. Олег Николаевич по-своему любил Дорошину, однако он так и не бросил жену ради этого романа.

Актеры пронесли свои чувства через года. Примечательно, что в супружеской спальне у Нины Михайловны висел портрет возлюбленного, и ее мужу Владимиру Ишкову приходилось с этим мириться. Он пытался ей объяснить, что присутствие третьего лишнего здесь неуместно, но актриса была неумолима, и портрет Ефремова так и оставался висеть на стене.

Дорошина понимала, что с именитым актером у нее нет будущего. Но ничего не могла поделать с этой любовью.