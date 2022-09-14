Надя отказалась выйти замуж: вот чего не знали об оригинальной «Иронии судьбы»

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на экраны в 1975 году и мгновенно стал новогодней классикой. Но еще до премьеры история Нади, Ипполита и Жени Лукашина с успехом шла в столичных театрах. Сценарий ситуационной мелодрамы в виде пьесы Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали еще в 1969 году. Ее текст частично совпадает с сюжетом фильма, но были там и некоторые отличия.

Если в телеверсии «Иронии судьбы» отношения между Надей и Ипполитом еще активно движутся к долгожданной помолвке, то в оригинальной истории заветное предложение все-таки было сделано. И героиня ответила ухажеру отказом. Надя объяснила свой поступок тем, что к свадьбе она пока не готова, хоть искренне и любит Ипполита.

Кроме того, все персонажи должны были быть моложе, чем актеры, сыгравшие их. Маме Жени в пьесе не больше 60 лет, а Любови Добржанской исполнилось к моменту выхода фильма уже 70. На три года старше своей героини Гали и актриса Ольга Науменко. А разница между Ипполитом и Юрием Яковлевым оказалась 7 лет.