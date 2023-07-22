Надя Авдеева из «Закрытой школы» вышла замуж за «младенца» (честное фото)

Совсем недавно звезда сериала Луиза-Габриэла Бровина порадовала поклонников радостной новостью. 20-летняя актриса стала законной супругой музыканта Никиты Макарова.

Пара расписалась в одном из ЗАГСов столицы. Для торжества жених выбрал строгий костюм, а невеста облачилась в платье с вырезом. Свадебная церемония получилась скромной: новобрачные расписались, а затем устроили фотосессию.

Актриса поделилась праздничными снимками в своих соцсетях. Поклонники обратили внимание на супруга Бровиной, который даже на фоне юной артистки выглядит как ребенок. Никита и правда моложе своей избранницы: разница в возрасте у них составляет два года.

«Вот это да, она его из детсада выписала?», «Муж — малыш», «Зачем так рано жениться?» — отреагировали пользователи Сети на их свадебное фото.

Бровина и Макаров познакомились во время работы над совместным проектом. Они сразу понравились друг другу, и вскоре между артистами начался роман. Никита почти сразу понял, что Луиза-Габриэла для него «та самая». Пока молодые не планируют заводить детей, а хотят пожить для себя.