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Надя Авдеева из «Закрытой школы» вышла замуж за «младенца» (честное фото)

22 июля 2023 10:45
Надя Авдеева из «Закрытой школы» вышла замуж за «младенца» (честное фото)

Публика оценила супруга актрисы.

Совсем недавно звезда сериала Луиза-Габриэла Бровина порадовала поклонников радостной новостью. 20-летняя актриса стала законной супругой музыканта Никиты Макарова.

Пара расписалась в одном из ЗАГСов столицы. Для торжества жених выбрал строгий костюм, а невеста облачилась в платье с вырезом. Свадебная церемония получилась скромной: новобрачные расписались, а затем устроили фотосессию.

Актриса поделилась праздничными снимками в своих соцсетях. Поклонники обратили внимание на супруга Бровиной, который даже на фоне юной артистки выглядит как ребенок. Никита и правда моложе своей избранницы: разница в возрасте у них составляет два года.

«Вот это да, она его из детсада выписала?», «Муж — малыш», «Зачем так рано жениться?» — отреагировали пользователи Сети на их свадебное фото.

Надя Авдеева из «Закрытой школы» вышла замуж за «младенца» (честное фото)

Бровина и Макаров познакомились во время работы над совместным проектом. Они сразу понравились друг другу, и вскоре между артистами начался роман. Никита почти сразу понял, что Луиза-Габриэла для него «та самая». Пока молодые не планируют заводить детей, а хотят пожить для себя.

Фото: Кадры из сериала «Закрытая школа», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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