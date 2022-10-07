«Надувной штангист» из «Аншлага»: как он живет после исчезновения с экранов

Поклонники «Аншлага» и «Смехопанорамы» прекрасно помнят знаменитый юмористический номер про «надувного штангиста», где худой артист надувал себе мускулы и под смех зрителей начинал демонстрировать различные трюки.

Эту роль исполнял профессиональный артист цирка Сергей Симонов. Еще с юности он увлекался акробатикой и хореографией, но получил травму и на несколько лет ушел из профессии. Поработав в разных местах то слесарем, то разнорабочим, Сергей понял, что ему нужно вернуться в творчество, и с головой окунулся в цирковое искусство.

В начале нулевых уже признанный и состоявшийся циркач Симонов познакомился с Евгением Петросяном. Знаменитый юморист и пригласил его на телевидение, где артист быстро стал звездой, в том числе и благодаря своему штангисту.

Сейчас Сергей Симонов уже не появляется на телеэкранах: у него хватает дел в реальной жизни. Артист руководит знаменитым шоу-балетом «Престиж» и часто ездит со своим коллективом на гастроли. А еще он ведет корпоративы, свадьбы и различные мероприятия. О том, что когда-то для всех он был всего лишь «надувным штангистом», Симонов предпочитает не вспоминать.