Надутые губы и огромная грудь: как выглядит Мая из шоу «Голос.Дети», к которой не повернулись судьи

Мая Егорова стала феноменом детского «Голоса». Девочку решительно не взяли в проект, но зрители запомнили ее гораздо лучше многих финалистов и даже некоторых победителей.

«Виной» тому стало ее филигранное исполнение песни Ани Лорак «Я вернусь» на слепых прослушиваниях. 13-летняя малышка с большими глазами не справилась с эмоциями и расплакалась во время выступления, а поклонники шоу плакали вместе с ней.

После отказа членов жюри Егорова пропала с радаров прессы, о ее жизни было мало что известно. Как сейчас выглядит и чем занимается голосистая девушка? Она пишет стихи и не оставила мечту о большой сцене — хочет стать победительницей «Евровидения».

Правда, в пышногрудой и губастой девушке уже не узнать юную и хрупкую участницу проекта «Голос.Дети». Однако вокал остался прежним и все еще вызывает мурашки наслаждения у преданных слушателей.