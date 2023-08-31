Надругательство над святыней: этот ремейк советского фильма разочаровал всех

Комедию «Джентльмены удачи» Александр Серый представил в начале 70-х. Фильм мгновенно обрел статус культового и до сих пор не теряет своей актуальности. А в 2012 году современные кинематографисты решили переснять ленту.

В новой версии фильма главные роли играют Сергей Безруков, Гоша Куценко и Антон Богданов, а режиссерами выступил дуэт Александра Баранова и Дмитрия Киселева. История же рассказывает о детском аниматоре Леше Трешкине, который невероятно похож на преступника по кличке Смайлик.

Зрители не смогли пройти мимо картины, но большинство из них раскритиковали ленту. Как отметили пользователи Сети, создателям фильма не удалось повторить успех советской комедии, а вся история выглядит как эксплуатация любимых миллионами образов.