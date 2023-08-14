Надругательство над «Семнадцатью мгновениями весны»? Новый фильм с Бероевым возмутил народ

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге начались съемки шпионской драмы «Берлинская жара». Историческая картина расскажет о создании в СССР атомной бомбы.

Так, сюжет картины будет разворачиваться вокруг советского шпиона Франса Хартмана в исполнении Гелы Месхи, которому необходимо в тылу врага узнать все детали разработок фашистов, занятых атомной бомбой. Одновременно с этим ученый Игорь Курчатов, в которого перевоплотится Егор Бероев, все свое время посвящает советской бомбе и должен в кратчайшие сроки перейти от теоретических исследований к опытам, чтобы опередить врагов.

Режиссером проекта станет Евгений Лаврентьев. По его словам, фильм будет посвящен созданию советского «ядерного щита» и станет своеобразным спин-оффом «Семнадцати мгновений весны», ведь действие будет происходить в то же время и в том же месте.

Зрители же совсем не оценили задумку режиссера. Обсуждая будущий проект, они отметили, что идея выглядит весьма вторично, ведь за прошедшие годы было выпущено множество фильмов на похожую тему. Особенно же их задела возможная связь со знаменитым телефильмом, так как создатели «Берлинской жары», по их мнению, могут опорочить легенду советского кино.