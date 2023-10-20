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Надругались над классикой: Коренева и Вертинскую зря заменили в шедевре советского кино

20 октября 2023 06:15
Надругались над классикой: Коренева и Вертинскую зря заменили в шедевре советского кино

Результат получился ужасным.

Зрители всегда крайне болезненно реагируют на ремейки киношедевров из СССР. И культовая лента «Человек-амфибия» не стала исключением из этого правила.

Детище Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского вышло в далеком 1961 году. А в 2004-м свою интерпретацию миру представил режиссер Александр Атанесян. Он снял сериал, получивший название «Человек-амфибия. Морской дьявол».

Главные роли в нем сыграли Саид Дашук-Нигматулин и Юлия Самойленко. Переплюнуть своих предшественников, легендарных Владимира Коренева и Анастасию Вертинскую, у них не получилось. Многие негодуют и не понимают, зачем нужно было изгаляться над вечной классикой.

Зрители уверены, что никто и никогда не сможет затмить одну из самых красивых пар советского кинематографа. Впрочем, Атанесян и не ставил перед собой столь сложную задачу. По уверению киношника, ни он, ни команда проекта никогда не претендовали на народную любовь, а всего лишь хотели показать свое видение любимой истории.

Надругались над классикой: Коренева и Вертинскую зря заменили в шедевре советского кино
Фото: Кадры из фильма «Человек-амфибия» (1961), кадр из сериала «Человек-амфибия. Морской дьявол»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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