Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)

До весны осталось меньше двух недель. Февраль потихоньку сдает позиции, скоро начнет таять снег, а солнце заглянет в окна понастойчивее. Самое время потихоньку настраиваться на новое настроение, и мы решили вам в этом помочь.

Мы придумали небольшой тест по советским фильмам о весне, чтобы немного размять мозги и заодно улыбнуться. Вопросы будут самые разные: где‑то надо вспомнить детали сюжета любимых фильмов, где‑то угадать песню, а где‑то просто понять, откуда та или иная цитата.

Всего пять вопросов, ни капли скуки и сплошное удовольствие. Поехали?

