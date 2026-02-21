Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)

Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)

21 февраля 2026 10:23
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)

Настраиваемся на новый сезон правильно.

До весны осталось меньше двух недель. Февраль потихоньку сдает позиции, скоро начнет таять снег, а солнце заглянет в окна понастойчивее. Самое время потихоньку настраиваться на новое настроение, и мы решили вам в этом помочь.

Мы придумали небольшой тест по советским фильмам о весне, чтобы немного размять мозги и заодно улыбнуться. Вопросы будут самые разные: где‑то надо вспомнить детали сюжета любимых фильмов, где‑то угадать песню, а где‑то просто понять, откуда та или иная цитата.

Всего пять вопросов, ни капли скуки и сплошное удовольствие. Поехали?

Ранее мы писали: Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест)

Фото: Кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (1969)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6 «Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6 Читать дальше 23 февраля 2026
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов) За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов) Читать дальше 23 февраля 2026
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Читать дальше 22 февраля 2026
Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы Читать дальше 21 февраля 2026
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею Читать дальше 21 февраля 2026
Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам) Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам) Читать дальше 21 февраля 2026
«Чей туфля?»: если ответите на этот и еще 4 вопроса – вы точно знаток кино СССР (сложный тест по цитатам) «Чей туфля?»: если ответите на этот и еще 4 вопроса – вы точно знаток кино СССР (сложный тест по цитатам) Читать дальше 21 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше