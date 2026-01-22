«Надоели роли хабалок»: Талызина всю жизнь была в особом «черном списке» Рязанова – за что режиссер затаил обиду

Услышав словосочетание «черный список», мы обычно представляем себе нечто дурное – запрет, опалу, неприятие. Но в мире кино бывают и исключения. Одним из них стала уникальная творческая связь между гениальным режиссером Эльдаром Рязановым и неповторимой актрисой Валентиной Талызиной, которой сегодня могло бы исполниться 91.

«Своя», но не первая

Талызина снялась у Рязанова в пяти фильмах, однако лишь в «Зигзаге удачи» она сыграла главную роль. Во всем остальном – от «Иронии судьбы» до «О бедном гусаре замолвите слово» – ее героини оставались на втором плане. Всегда. Без исключений.

Сам режиссер, как вспоминала актриса, считал ее «своей» звездой, но это почти не влияло на распределение ролей. А все потому, что у Валентины Илларионовны, со слов постановщика, были «чересчур добрые глаза», а значит главные роли ей были заказаны.

Нелюбовь с первого кадра

Их творческий союз начался с конфликта. Рязанов мечтал снять в «Зигзаге удачи» Алису Фрейндлих, а вместо нее ему «подсунули какую-то тумбочку». Режиссер не скрывал раздражения, повышал голос и долго не принимал Талызину как актрису.

Она выдерживала унижения, но играла так, как могла только она.

Признание таланта и… предсказание

После выхода фильма мнение Рязанова изменилось. Он признал, что ошибался, и даже предрек Талызиной особую судьбу:

«Мне очень жаль, что тебя будут приглашать только на роли некрасивых женщин и подружек главных героинь».

Так и случилось – она стала идеальной характерной актрисой, но редко получала центральные образы.

«Гордая ты!»

Даже когда Рязанов позвал ее в «Небеса обетованные» (конечно же, на второй план), актриса не согласилась.

«Талызина не захотела – надоели роли хабалок», – даже писал портал «7дней», уточняя, что постановщик на отказ отреагировал с обидой.

Ее «черный список» у Рязанова – это история не опалы, а особого доверия, выстраданного через неприятие. Он видел в ней не первую красавицу, но уникальную актрису, без которой его фильмы потеряли бы часть души. Очень, очень маленькую, но все-таки часть.

