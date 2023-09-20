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Киноафиша Статьи «Надо же так натянуть»: вдова Табакова изменилась до неузнаваемости

«Надо же так натянуть»: вдова Табакова изменилась до неузнаваемости

20 сентября 2023 10:15
«Надо же так натянуть»: вдова Табакова изменилась до неузнаваемости

В погоне за молодостью утратила естественную красоту.

В 58-летней Марине Зудиной уже не признать ту юную царевну Милолику из киносказки «После дождичка в четверг». Печать личных драм, смерть супруга и богатый жизненный опыт — все это не могло не отразиться на облике знаменитой артистки. Но у хейтеров есть своя версия кардинальных изменений во внешности звезды.

Зудину не один год подозревают в пластических операциях. Злые языки шепчутся, что актриса делала подтяжку лица, корректировала форму губ, увеличивала грудь, колола ботекс и вводила филлеры.

«Была красотка, теперь пластиковая кукла», «Надо же так натянуть лицо. Ужас до чего дошла», — пишут комментаторы в соцсетях.

Сама Марина Зудина все отрицает и говорит, что ограничатся посещением косметолога. Знаменитость рассказывает в интервью, что ее максимум — это лазерный пилинг и гиалуроновая кислота, а под нож хирурга артистка ложиться не планирует.

«Надо же так натянуть»: вдова Табакова изменилась до неузнаваемости
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «После дождичка в четверг» (1986)
Алла Новикова
Алла Новикова
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