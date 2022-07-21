Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь

«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь

21 июля 2022 16:15
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь

91-летний актер собирается вернуться к работе.

Последние две недели Иван Краско провел в больнице. По его словам, он до сих пор не оправился от инсульта, который произошел с ним в прошлом году. Тогда сообщалось что у Краско нарушились зрение и память. Основные функции он смог восстановить, но актеру до сих пор приходится проходить регулярную реабилитацию.

После того как Краско покинул больницу, он вышел на связь с поклонниками. Оказалось, что 91-летний актер не собирается отдыхать после выписки на даче за городом. Напротив, он уже намерен вернуться к работе.

«Надо закончить сезон», — заявил Краско в беседе с порталом Prozvezd.

Актер подчеркнул, что счастлив вернуться в театр, хотя от пребывания в больнице у него остались только позитивные впечатления. В основном за положительные эмоции он оказался благодарен женскому персоналу. Краско заявил, что его окружили вниманием медсестры и сотрудницы пищеблока. Любвеобильность актера хорошо известна его фанатам: он был женат четыре раза, а в прошлом мае появлялись слухи о его очередной свадьбе.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Related video