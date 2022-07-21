«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь

Последние две недели Иван Краско провел в больнице. По его словам, он до сих пор не оправился от инсульта, который произошел с ним в прошлом году. Тогда сообщалось что у Краско нарушились зрение и память. Основные функции он смог восстановить, но актеру до сих пор приходится проходить регулярную реабилитацию.

После того как Краско покинул больницу, он вышел на связь с поклонниками. Оказалось, что 91-летний актер не собирается отдыхать после выписки на даче за городом. Напротив, он уже намерен вернуться к работе.

«Надо закончить сезон», — заявил Краско в беседе с порталом Prozvezd .

Актер подчеркнул, что счастлив вернуться в театр, хотя от пребывания в больнице у него остались только позитивные впечатления. В основном за положительные эмоции он оказался благодарен женскому персоналу. Краско заявил, что его окружили вниманием медсестры и сотрудницы пищеблока. Любвеобильность актера хорошо известна его фанатам: он был женат четыре раза, а в прошлом мае появлялись слухи о его очередной свадьбе.