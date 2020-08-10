«Надо рот зашить»: Иосиф Пригожин раскрыл секрет своего похудения 

Иосиф Пригожин всегда был довольно крупным мужчиной, поэтому поклонники очень удивились, увидев звезду заметно похудевшим. Они тут же забросали продюсера вопросами о секрете его похудения.

Пригожин признался 5-tv.ru, что сумел сбросить лишний вес за счет активного образа жизни и правильного питания. Он сообщил, что уже потерял пять килограммов.

«Ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму. Все просто, ничего сверхъестественного нет», – рассказал Пригожин. При этом продюсер добавил, что важно «зашить рот».

«По-другому никак», – отметил муж певицы Валерии.

Многие подписчики продюсера предполагают, что такому преображению он обязан Максиму Фадееву, которому удалось сбросить порядка 100 лишних кило. Недавно Пригожин обращался к нему за советом о том, как привести себя в нормальную физическую форму. Звезда жаловался, что у него «лицо-шарик», которое он хочет скорректировать.

Напомним, что не так давно Иосиф Пригожин находился в центре скандала. Его высказывания по поводу «бедственного положения артистов» во время самоизоляции были приняты в штыки многими звездами. Например, негативно высказался Сергей Шнуров, который даже призвал всех россиян помочь продюсеру и собрать для него деньги.