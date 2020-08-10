«Надо рот зашить»: Иосиф Пригожин раскрыл секрет своего похудения
Продюсер смог легко сбросить лишний вес.
Иосиф Пригожин всегда был довольно крупным мужчиной, поэтому поклонники очень удивились, увидев звезду заметно похудевшим. Они тут же забросали продюсера вопросами о секрете его похудения.
Пригожин признался 5-tv.ru, что сумел сбросить лишний вес за счет активного образа жизни и правильного питания. Он сообщил, что уже потерял пять килограммов.
«Ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму. Все просто, ничего сверхъестественного нет», – рассказал Пригожин. При этом продюсер добавил, что важно «зашить рот».
«По-другому никак», – отметил муж певицы Валерии.
Многие подписчики продюсера предполагают, что такому преображению он обязан Максиму Фадееву, которому удалось сбросить порядка 100 лишних кило. Недавно Пригожин обращался к нему за советом о том, как привести себя в нормальную физическую форму. Звезда жаловался, что у него «лицо-шарик», которое он хочет скорректировать.
Напомним, что не так давно Иосиф Пригожин находился в центре скандала. Его высказывания по поводу «бедственного положения артистов» во время самоизоляции были приняты в штыки многими звездами. Например, негативно высказался Сергей Шнуров, который даже призвал всех россиян помочь продюсеру и собрать для него деньги.