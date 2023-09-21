Надо подождать: на женщин с этими именами счастье свалится после 40 лет

Как говорится, в этом возрасте жизнь только начинается.

Молодость - прекрасное время, но в этом возрасте не всегда удается разобраться со своими целями и желаниями. Осознание, чего мы хотим на самом деле, ко многим людям приходит только с возрастом. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, обладательницы каких имен найдут свое счастье лишь на пороге сорокалетия.

Александра

Обладательница этого имени до определенного возраста живет по плану, который придумала сама себе в очень юном возрасте или который был заложен ее родителями. Школа, золотая медаль, престижный вуз, красный диплом… После завершения учебы Александра устраивается на работу, но при этом редко чувствует себя по-настоящему счастливой.

В чем причина? Все очень просто.

На самом деле Саша зачастую боится себе признаться, что первоначальный план ее больше не устраивает. Она хочет в жизни чего-то совершенно другого. Только после сорокалетия обладательница имени решается изменить правила игры - и вот тогда-то начинает получать от своей жизни настоящее удовольствие.

Карина

В молодости обладательница этого имени стремится попробовать как можно больше. Она то и дело меняет вузы и специальности, место работы, бойфрендов, но никак не может прийти к какому-то единому знаменателю. Карина не знает, что на самом деле ей нравится, а чем она увлеклась под влиянием модных трендов. Чтобы лучше узнать себя, требуется время.

Зачастую по-настоящему понимать себя Карина учится только к 40 годам.

В этом возрасте к обладательнице имени приходит мудрость и осознание, какие занятия и люди вокруг делают ее счастливой. В определенный момент она легко расстается с грузом прошлого, отпускает обиды, разочарования и боль - и начинает наслаждаться настоящим.

Лолита

Редкое и красивое имя Лолита носят женщины, зачастую неуверенные в себе. Обладательница этого имени страдает от множества комплексов, но вместо того чтобы работать над собой самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам, надевает на лицо маску довольной жизнью дамы. Ничего, что на самом деле ей плохо - главное, убедить в своей искренности окружающих.

Лолита долгое время остается несчастной, все ее силы уходят на то, чтобы поддерживать имидж роскошной леди.

Только в зрелом возрасте, например, на рубеже сорокалетия, обладательница имени понимает - она потратила массу времени впустую, чтобы произвести впечатление на тех, кому дела до нее нет. Только после этого Лолита начинает искренне любить себя и ценить.