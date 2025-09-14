«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно

У его экранного брата, кстати, нелюбимый эпизод совсем другой. Но это и неудивительно.

В отличие от своего коллеги Дженсена Эклса, который без колебаний назвал худшим моментом сериала «Сверхъестественное» битву с Люцифером из 13 сезона, Джаред Падалеки приберег свою главную претензию к финалу шоу.

В интервью для Entertainment Weekly, посвященному 20-летию легендарной саги актер признался, что больше всего хотел бы вырезать из сериала сцену со своим париком в финальной серии.

Речь идет о моменте, где постаревший Сэм Винчестер появляется в откровенно неудачном парике, который моментально стал мемом среди фанатов.

Падалеки с сожалением констатировал:

«Тот самый парик в финале. Это было сложно».

Дженсен Эклс тут же поддержал коллегу, предложив альтернативу:

«Надо было просто надеть на тебя лысую шапочку и на этом закончить».

Иронично, но если Эклс критиковал технические аспекты съемок (актеров просто подвесили в воздухе для важнейшей битвы, что высмеивали на Reddit даже фанаты шоу), то Падалеки жаловался именно на визуальную составляющую.

Парик не просто выглядел неестественно — он разрушал эмоциональное напряжение финала, ради которого зрители следили за шоу 15 сезонов. Фанаты отмечали, что гримеры могли найти более убедительное решение для повзрослевшего героя.

Этот момент стал символичным для поздних сезонов «Сверхъестественного»: при всех эпичных сюжетных поворотах, бюджетные ограничения и поспешные решения иногда подводили создателей. Но даже такие досадные промахи не помешали сериалу остаться в истории телевидения — и в сердцах миллионов фанатов.

Ранее мы писали: Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии