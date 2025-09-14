Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно

«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно

14 сентября 2025 20:03
«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно

У его экранного брата, кстати, нелюбимый эпизод совсем другой. Но это и неудивительно.

В отличие от своего коллеги Дженсена Эклса, который без колебаний назвал худшим моментом сериала «Сверхъестественное» битву с Люцифером из 13 сезона, Джаред Падалеки приберег свою главную претензию к финалу шоу.

В интервью для Entertainment Weekly, посвященному 20-летию легендарной саги актер признался, что больше всего хотел бы вырезать из сериала сцену со своим париком в финальной серии.

«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно

Речь идет о моменте, где постаревший Сэм Винчестер появляется в откровенно неудачном парике, который моментально стал мемом среди фанатов.

Падалеки с сожалением констатировал:

«Тот самый парик в финале. Это было сложно».

«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно

Дженсен Эклс тут же поддержал коллегу, предложив альтернативу:

«Надо было просто надеть на тебя лысую шапочку и на этом закончить».

Иронично, но если Эклс критиковал технические аспекты съемок (актеров просто подвесили в воздухе для важнейшей битвы, что высмеивали на Reddit даже фанаты шоу), то Падалеки жаловался именно на визуальную составляющую.

«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно

Парик не просто выглядел неестественно — он разрушал эмоциональное напряжение финала, ради которого зрители следили за шоу 15 сезонов. Фанаты отмечали, что гримеры могли найти более убедительное решение для повзрослевшего героя.

Этот момент стал символичным для поздних сезонов «Сверхъестественного»: при всех эпичных сюжетных поворотах, бюджетные ограничения и поспешные решения иногда подводили создателей. Но даже такие досадные промахи не помешали сериалу остаться в истории телевидения — и в сердцах миллионов фанатов.

Ранее мы писали: Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Овчинка выделки не стоит»: Эклс назвал худшую серию в истории «Сверхъестественного» — иронично, но она пришлась на лучший сезон «Овчинка выделки не стоит»: Эклс назвал худшую серию в истории «Сверхъестественного» — иронично, но она пришлась на лучший сезон Читать дальше 14 сентября 2025
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Читать дальше 11 сентября 2025
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине Читать дальше 15 сентября 2025
Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер Читать дальше 14 сентября 2025
«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости «Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости Читать дальше 14 сентября 2025
«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала «Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала Читать дальше 14 сентября 2025
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история «Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история Читать дальше 12 сентября 2025
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче «В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче Читать дальше 12 сентября 2025
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше