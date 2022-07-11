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«Надо было что-то придумать»: Шаляпин раскрыл все карты о браке с Татьяной Дэвис

11 июля 2022 17:25
«Надо было что-то придумать»: Шаляпин раскрыл все карты о браке с Татьяной Дэвис

Музыкант стал вдовцом осенью прошлого года.

Прохор Шаляпин прокомментировал многочисленные слухи о своем браке с Татьяной Дэвис. Певец разоткровенничался в эфире RuTube-шоу «Злые языки».

Зимой прошлого года шоумен познакомился с предпринимательницей из Канады Татьяной Дэвис, а спустя некоторое время между ними завязались романтические отношения. В итоге спустя полгода романа влюбленные решили пожениться и сыграли свадьбу в одном из отелей Лас-Вегаса. Однако семейное счастье артиста продлилось недолго: практически сразу невеста заразилась коронавирусом и скончалась через несколько дней лечения.

Как признался музыкант, история его отношений стала очень популярна среди поклонников и у таблоидов. Многие даже обвиняли Шаляпина в махинациях и попытках заполучить деньги своей избранницы. Однако, как уверен певец, все слухи появлялись только для увеличения рейтинга программ и изданий.

«Наша история была очень рейтинговой и яркой, она просто резко оборвалась. Надо было что-то придумать, вот и придумывали всякое», — рассказал герой шоу.

Также Шаляпин признался, что не получил никаких денег скончавшейся супруги. Как оказалось, между мужем и женой был брачный договор, в котором были прописаны все возможные ситуации.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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