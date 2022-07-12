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«Надо брать постарше, чтобы полумертвая была»: откровения Шаляпина ужаснули россиян

12 июля 2022 10:15
«Надо брать постарше, чтобы полумертвая была»: откровения Шаляпина ужаснули россиян

Музыкант вновь заставил поклонников обсуждать свою личную жизнь.

Прохор Шаляпин шокировал поклонников своим отношением к женщинам. Знаменитость разоткровенничался в RuTube-шоу «Злые языки».

Летом прошлого года артист объявил о своем новом романе. Избранницей Шаляпина стала Татьяна Дэвис — предпринимательница из Канады, которая не скрывала свое завидное состояние. Влюбленные сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, однако на церемонии невеста заразилась коронавирусом, не смогла победить болезнь и скончалась через несколько недель, оставив Шаляпина вдовцом. Подобное развитие событий заставило многих фанатов и коллег артиста предположить, что брак музыкант заключил исключительно ради денег. Но, как рассказал, сам певец, в отношениях по расчету он предпочел бы выбрать совершенно другую спутницу.

«Слушайте, из-за денег надо брать постарше, чтобы уже полумертвая была», — признался исполнитель.

При этом Шаляпин подчеркнул, что не получил наследства от Татьяны после ее смерти. Дело в том, что влюбленные заключили брачный договор, в котором прописали и такое развитие событий.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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