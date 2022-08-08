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«Надежды все меньше»: жизнь Корчевникова превратилась в ад из-за страшной болезни

8 августа 2022 13:40
«Надежды все меньше»: жизнь Корчевникова превратилась в ад из-за страшной болезни

Телеведущий старается скрывать проблемы со здоровьем.

Борис Корчевников еще в детстве тяжело переболел менингитом, после чего у него начались проблемы со слухом. С последствиями болезни он продолжает бороться и во взрослом возрасте. Несколько лет назад он перенес операцию на слуховом нерве. Телеведущий надеялся, что хирургическое вмешательство поможет ему устранить проблемы со слухом, однако этого пока так и не произошло.

Участники выпусков шоу «Судьба человека» обратили внимание на съемках, как сложно Корчевникову дается общение с гостями. Борис пытается разными способами скрыть свой недуг. Он внимательно смотрит на жестикуляцию губ собеседника, чтобы понять чужую речь. Кроме того, Корчевников не снимает слуховой аппарат, помогающий ему в коммуникации. А с недавних пор он начал пользоваться и особым мобильным приложением — профессиональным переводчиком, который разработан для глухих людей. Программа моментально расшифровывает речь, превращая ее в готовый текст.

«Уже три года как все надеются, что слух хоть немного восстановится, но, как говорят на площадке, лучше не становится и надежды все меньше», — цитирует издание «СтарХит» участников проекта.

Фото: Globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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