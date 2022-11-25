Надежда лишь на внучку: изумитесь, чем занимаются наследники Караченцова
Родственники артиста не захотели связывать свою жизнь с искусством.
Николай Караченцов за годы жизни лишь один раз становился отцом. В 1978 году на свет появился его сын Андрей, который, окончив школу, решил стать адвокатом. Многие поклонники были уверены, что внуки артиста пойдут по его стопам и создадут актерскую династию, как это случается во многих подобных семьях, но родственники знаменитости не оправдали ожидания публики.
Так, внук Караченцова Петр решил поступить в Высшую школу экономики. Он с большой любовью относится к кинематографу и считает музыку своей страстью, но свою будущую жизнь решил не связывать с искусством. Внучка артиста Янина решила стать адвокатом, как и ее отец. Она уже активно участвует во всероссийских олимпиадах и мечтает поступить в МГИМО.
Единственная же надежда, как уверены поклонники, на младшую внучку прославленного актера. Ольга с ранних лет выходит на сцену. Девочка отличается артистизмом и не скрывает свое желание пойти по стопам дедушки, вновь прославив его на всю страну.
«С 3 лет она занимается танцами и балетом. Исполняет все акты в „Лебедином озере“», — рассказывает Людмила Поргина, бабушка юной артистки.