Надежда Ермакова из «Дома-2» преобразилась ради молодого мужа: теперь ее не узнать

Надежде Ермаковой повезло встретить свою любовь на проекте «Дом-2». Однако это произошло тогда, когда привлекательная блондинка была кастинг-директором скандально известного шоу. Именно благодаря возможности отбирать участников ей и удалось закрутить роман с красавцем Даниэлем Чистовым.

Милый брюнет оказался на 15 лет младше своей избранницы. Чувства влюбленных оказались настолько сильными, что вскоре они решили узаконить свои отношения. И спустя время кажется, что женщина стала сильнее ощущать внушительную разницу в возрасте.

А недавно Надежда появилась на встрече экс-участников, которая была посвящена 19-летию реалити-шоу.

Поклонники с трудом узнали в статной женщине бывшую звезду «Дома-2». Ради своего молодого супруга она заметно преобразилась и стала выглядеть более элегантно. Роскошный белый костюм и туфли на платформе подчеркнули длинные ноги красавицы. К тому же она умело скрыла все несовершенства кожи и первые морщинки с помощью плотного слоя макияжа.