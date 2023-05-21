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Надежда Ермакова из «Дома-2» преобразилась ради молодого мужа: теперь ее не узнать

21 мая 2023 13:30
Надежда Ермакова из «Дома-2» преобразилась ради молодого мужа: теперь ее не узнать

Разница в возрасте все же ощутима.

Надежде Ермаковой повезло встретить свою любовь на проекте «Дом-2». Однако это произошло тогда, когда привлекательная блондинка была кастинг-директором скандально известного шоу. Именно благодаря возможности отбирать участников ей и удалось закрутить роман с красавцем Даниэлем Чистовым.

Милый брюнет оказался на 15 лет младше своей избранницы. Чувства влюбленных оказались настолько сильными, что вскоре они решили узаконить свои отношения. И спустя время кажется, что женщина стала сильнее ощущать внушительную разницу в возрасте.

А недавно Надежда появилась на встрече экс-участников, которая была посвящена 19-летию реалити-шоу.

Поклонники с трудом узнали в статной женщине бывшую звезду «Дома-2». Ради своего молодого супруга она заметно преобразилась и стала выглядеть более элегантно. Роскошный белый костюм и туфли на платформе подчеркнули длинные ноги красавицы. К тому же она умело скрыла все несовершенства кожи и первые морщинки с помощью плотного слоя макияжа.

Надежда Ермакова из «Дома-2» преобразилась ради молодого мужа: теперь ее не узнать
Фото: соцсети, кадры из шоу "Дом 2" (2004-2021)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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