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«Надеюсь, скоро будет»: дурные новости для тех, кто ждал «Битлджус 3» — у Тима Бертона совсем другие планы

6 июля 2025 16:40
«Надеюсь, скоро будет»: дурные новости для тех, кто ждал «Битлджус 3» — у Тима Бертона совсем другие планы

А ведь Китон не молодеет.

Если кто-то ещё надеялся трижды произнести заветное «Битлджус» и получить триквел прямо завтра — есть повод приуныть. После того как прошлогодний «Битлджус Битлджус» вернул полосатый пиджак Майкла Китона снова в моду и вытащил полумёртвую франшизу из склепа, студия Warner Bros. логично подогрела ожидания: мол, третья часть вот-вот, чуть ли не «почти официально» в работе.

Цифры говорят сами за себя — при бюджете в 100 миллионов фильм собрал почти полмиллиарда. Кто бы отказался от такого продолжения банкета?

Но вот незадача — Тим Бертон внезапно охладил пыл фанатов. В свежем интервью режиссёр признался: в ближайшее время он займётся вовсе не «Битлджусом 3», а новым анимационным проектом.

Для Бертона это, конечно, не первый заскок в мультяшный ад — достаточно вспомнить его «Кошмар перед Рождеством», «Труп невесты» или «Франкенвини».

«Надеюсь, скоро будет»: дурные новости для тех, кто ждал «Битлджус 3» — у Тима Бертона совсем другие планы

Как говорит сам режиссер:

«Я работаю над анимационным проектом, да. Надеюсь, скоро будет сценарий — а там посмотрим».

Скромно, но понятно: живое кино подождёт, в готическом мультяшном царстве его явно ждали больше.

Тем временем Майкл Китон, которому уже 73, не раз говорил, что готов снова стать Битлджусом — хоть сейчас. Но, похоже, пока актёру придётся отложить макияж и фирменный скрипучий смех. Конечно, кто-то ещё надеется, что Бертон возьмётся за триквел после анимации, но мастер загадочного настроения пока что увиливает. Что ж — ждём, когда он наконец решит произнести: «Битлджус» в третий раз.

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Фото: Кадр из фильма «Битлджус Битлджус» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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